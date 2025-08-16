無印良品の“コットンベロア”シリーズ登場♡ルーム＆インナーが肌に心地よい

柔らかな肌ざわりが魅力のベロア素材を、全て綿100％※で仕立てた無印良品の新シリーズが登場♪知らず知らず引き寄せられる「上質な日常服」をテーマに開発されたルームウェア＆インナーは、仕事のときもおうち時間もずっと着たくなる一枚。肌に優しく、ほんのり温かみのある着心地は、秋の毎日にそっと寄り添ってくれそうです。※一部対象外商品あり

ベロアの上質肌ざわりを綿100％素材で

無印良品が新たに展開する「コットンベロア」シリーズは、敏感肌にも優しい綿100％※素材に繊細な起毛加工を施したベロア。

なめらかで柔らかな肌ざわりと落ち着いたツヤ感を兼ね備え、着るたびに触れたくなる心地よさが魅力です。カジュアルすぎず上品、リラックスタイムにもお出かけ時にもマッチする素材感です。

カーディガン・ブラキャミ・トランクス、3アイテムを紹介

婦人コットンベロア カーディガン

首元がVネックのすっきりデザインで、ふんわりシルエットが体型をカバー。袖口の切り替えでたくし上げやすく、ルームウェアとしても快適です。

婦人コットンベロア ブラキャミソール

一体型カップと調整可能なストラップで着心地◎、1枚で着られるインナーとして頼もしい存在。

婦人コットンベロア トランクス

マチ付きで、下着としてもショートパンツとしても使えて実用的です。

日常にとけ込む“感じの良い服”の提案

良品計画が目指すのは、生活に自然と溶け込み、「気づくとよく手に取ってしまう」基本の服。そ

のために、天然素材や心地よさを追求し、ルームウェアやインナーにまでその哲学を広げています。コットンベロアシリーズもその理念を体現し、衣食住の「衣」に寄り添う一着です。

リラックスも美しさも叶えるベロアの一着

“感じ良い暮らし”を支える無印良品のコットンベロアシリーズは、カーディガン、ブラキャミ、トランクスの3アイテムが8月4日（月）より順次登場。

どれも綿100％※で肌あたりが優しく、上品な素材感で生活に溶け込みます。普段のスタイルに取り入れるだけで、心地よくなりながら美しさもキープ。秋のクローゼットに、ぜひ一着を加えてみてください♪