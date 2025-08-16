´À¤¬¤Ë¤¸¤à¥¿¥¤¥È¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡ÄÌÔ½ë¤Ç¤âÄ«¥é¥ó10¥¥í¡ª43ºÐ°ÂÅÄÈþº»»Ò¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆåºÎï¡×
°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò(43)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤ÇÄ«¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ«¥é¥ó10kÁö¤Ã¤¿¤è¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤ªËß¤Ç¤Ä¤¤¤¿»éËÃ¤Ë³å!¤Ç¤¹¡£¾Ð¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹! ¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íÁö¤é¤Ê¤¤´ü´Ö¤òÃ»¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁö¤ëÍýÍ³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´À¤¬¤Ë¤¸¤à¥¿¥¤¥È¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï2012Ç¯¤ÎÌ¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç3»þ´Ö44Ê¬56ÉÃ¤òµÏ¿¤·¡¢¥µ¥Ö4(4»þ´ÖÀÚ¤ê)Ã£À®¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö½ë¤¤¤Î¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯!¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥é¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡¡1¥¥í¤¹¤éÁö¤ë¼«¿®¤Ê¤·¡×¡ÖÄ«¥é¥ó¤¹¤ë¤ÎÀ¨¤¤¤Ê¡×¡ÖÈþº»»Ò¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£