¡Öµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç2°ÂÂÇ¡õÅðÎÝÁË»ß¤ÎÃ«Àî¸¶·òÂÀ¤òÀä»¿
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½7¥í¥Ã¥Æ¡Ê16Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤ËÇÔ¤ì¡¢ËÜµòÃÏ¤ÎÏ¢¾¡¤¬¡Ö13¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÀèÈ¯Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤7¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¤Ç4²óKO¤È¤Ê¤êº£µ¨6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤â»³ÀîÊæ¹â¤Î19¹æ¥½¥í¤ÈÌîÂ¼Í¦¤Î11¹æ¥½¥í¤Ë¤è¤ë2ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¤Ï³¤ÌîÎ´»Ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÃ«Àî¸¶·òÂÀ¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï4Åê¼ê¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÆ³¤¡¢6²ó¤Ë¤ÏÅðÎÝÁË»ß¤â¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃ«Àî¸¶¤âÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤Æ2°ÂÂÇ¤ÈÅðÎÝÁË»ß¡£º£¼õ¤±¤ë¡ÊÃ´Åö¤¹¤ë¡ËÀèÈ¯¤¬¡Ê1·³¤Ë¡Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂåÁö¤«¤é¤È¤«ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ëÃæ¤Ç2°ÂÂÇ¡£µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈºÇÂçµé¤Î»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£