¡Ö°î¤ì½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡×18ºÐ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢»³²¬À»Îçà¤æ¤ë¤æ¤ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¶À±Û¤·¤Ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡ª±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡Ä!?
¡¡18ºÐ¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢»³²¬À»Îç(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤ÎÌÜÉ¸¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¡ª¡ª´èÄ¥¤ë¤¾!!¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶À¤Ë¤¦¤Ä¤ëí÷¤·¤¤¼Ì¿¿¡£¤æ¤ë¤á¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Ïà¥à¥Ã¥¥à¥á¤ÎÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥¤¥±¥á¥óÀ®Ê¬¡£°î¤ì½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡Ö²¶¤ÎÈà»á¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£