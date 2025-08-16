【小僧寿し】10貫で698円はお買い得すぎん？好きなネタを堪能できる「たっぷり握りフェア」が5日間限定で帰ってきた〜！

持ち帰りすし店の小僧寿しは、2025年8月18日から22日までの期間、「たっぷり握りフェア」を実施しています。

好きなネタと定番ネタ、お得に大満喫♡

ボリューム満点で好きなネタが盛りだくさんの大人気企画「たっぷり握りフェア」が帰ってきました。

まぐろやサーモン、えびなど、人気の6種類から好きなネタを選ぶことができます。

価格は各698円

ラインアップは以下の通りです。

●まぐろたっぷり

不動の人気No.１ネタ「まぐろ」が主役のセットは、フェアのイチオシ商品。

●サーモンたっぷり

程よい脂が乗った「サーモン」をお腹いっぱいに堪能できます。

●えびたっぷり

大人から子供まで愛される「えび」を味わいたいなら、このセットで決まり。

●えんがわたっぷり

コリコリの食感がクセになる「えんがわ」をたっぷりと楽しめます。

●いかたっぷり

さっぱりとした味わいの「いか」が詰まったセットは、今の季節にもぴったり。

●穴子たっぷり

甘いタレが食欲をそそる「穴子」を心ゆくまで堪能できる贅沢なセット。

各店舗の準備数が無くなり次第終了です。

一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。

実施店舗は公式サイトから確認してみて。

（東京バーゲンマニア編集部）