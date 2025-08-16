【小僧寿し】10貫で698円はお買い得すぎん？好きなネタを堪能できる「たっぷり握りフェア」が5日間限定で帰ってきた〜！
持ち帰りすし店の小僧寿しは、2025年8月18日から22日までの期間、「たっぷり握りフェア」を実施しています。
好きなネタと定番ネタ、お得に大満喫♡
ボリューム満点で好きなネタが盛りだくさんの大人気企画「たっぷり握りフェア」が帰ってきました。
まぐろやサーモン、えびなど、人気の6種類から好きなネタを選ぶことができます。
価格は各698円
ラインアップは以下の通りです。
●まぐろたっぷり
不動の人気No.１ネタ「まぐろ」が主役のセットは、フェアのイチオシ商品。
●サーモンたっぷり
程よい脂が乗った「サーモン」をお腹いっぱいに堪能できます。
●えびたっぷり
大人から子供まで愛される「えび」を味わいたいなら、このセットで決まり。
●えんがわたっぷり
コリコリの食感がクセになる「えんがわ」をたっぷりと楽しめます。
●いかたっぷり
さっぱりとした味わいの「いか」が詰まったセットは、今の季節にもぴったり。
●穴子たっぷり
甘いタレが食欲をそそる「穴子」を心ゆくまで堪能できる贅沢なセット。
各店舗の準備数が無くなり次第終了です。
一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。
実施店舗は公式サイトから確認してみて。
（東京バーゲンマニア編集部）