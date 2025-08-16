¡ÖÌî¼ê¤¬Â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢7¼ºÅÀKO¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤òÀÕ¤á¤º
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½7¥í¥Ã¥Æ¡Ê16Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤ËÇÔ¤ì¡¢ËÜµòÃÏ¤ÎÏ¢¾¡¤¬¡Ö13¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÀèÈ¯Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤7¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¤Ç4²óKO¤È¤Ê¤êº£µ¨6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤â»³ÀîÊæ¹â¤Î19¹æ¥½¥í¤ÈÌîÂ¼Í¦¤Î11¹æ¥½¥í¤Ë¤è¤ë2ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¸¶¤Ï½é²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢2²ó¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Î¼ººö¤âÍí¤ß5¼ºÅÀ¡£4²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢Èï°ÂÂÇ11¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¼«ÀÕÅª¤Ë¤Ï¤Í¡£Ìî¼ê¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¤¯¤Ï¹¶¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£