¥Á¥³¥Ï¥Ë¡¡Á´°÷´é½Ð¤·¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¡ªÅìÌ¾ºå¥é¥¤¥Ö¤â¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×
¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCHiCO with HoneyWorks¡×¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8·î6Æü¤«¤é¤Î³èÆ°ºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï23Ç¯4·î8Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎCHiCO¤¬¥½¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÈ¯É½¤Þ¤Ç¤Î¿ôÆü´Ö¡¢¤È¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬Âô»³¤Î¡Ø¥Á¥³¥Ï¥Ë¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤òÄº¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿§¤ó¤Ê¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡CHiCO¼«¿È¤â¼ê½ñ¤É÷¤Î¼ê»æ¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö½»¤ß´·¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¸«¤ëÀ¤³¦¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¹¤¯¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤âÇº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥í³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈ¯¸«¤äÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤Þ¤¿¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Î1·î¤Ë¤ÏÅìÌ¾ºå¤ÎÉü³è¥é¥¤¥Ö¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£
¡¡³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÁÇ´é¤ò±£¤·¤Æ³èÆ°¡£6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷´é½Ð¤·¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£