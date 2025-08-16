阪神・村上頌樹投手（２７）が、１６日の巨人戦（東京ドーム）に先発。巨人戦初完封勝利で２年ぶりの２桁勝利を達成した。

６月３日に８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督の追悼試合として行われた１戦。「いい試合にしたいと思って投げていた」という右腕は、５回まで先頭打者の出塁を許さず、わずか１安打に抑える快投。

３点リードの６回には先頭・岸田に内野安打で出塁を許したが、続く丸を遊併殺に仕留めグラブを叩いて感情をむき出しにした。「きのうは後半に逆転されて、大事かなと思ってたので。あそこでゲッツーが取れたのは大きかったです」と笑顔で汗をぬぐった。

試合途中には栗山英樹氏や、掛布雅之氏ら球界を代表するＯＢからミスターへのメッセージが流れ、５回終了後にはイベントも開催された。球場は普段と違った独特の雰囲気に包まれていたが、村上は「見てなかったので、それがよかったかな」とキッパリ。「自分のことをしようと思いながら投げてたので、あまり気にせずやってました」と振り返っていた。

藤川球児監督は、初回から危なげない投球を見せた右腕を「ローテーションを空けることなく入っていたので、体力的にもどうかなと思いましたが、素晴らしいピッチングでした」と大絶賛。

９回まで女房役を務めた坂本誠志郎捕手（３１）とのコンビについても、「村上と坂本との良いバッテリーのコンビネーションでしたね」と目を細めながらたたえていた。

２位・巨人に３―０で完封勝ちした阪神は、優勝マジックを２４に減らした。