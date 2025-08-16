ソフトバンクは１６日のロッテ戦（みずほペイペイ）に２―７の完敗を喫した。自身９連勝を狙った先発の有原が４回１１安打を浴びて７失点（自責３）で無念のＫＯ。安定感抜群だった右腕が５月以来、１０試合ぶりの黒星となる６敗目を喫した。

打線は９安打を放ったが、山川の２試合連発となる１９号ソロ、野村のキャリアハイとなる１１号ソロで奪った２点のみ。先月５日から続いていた本拠地での連勝が「１３」で止まった。

この日はコンディション不良のため直近５試合欠場が続いていた周東佑京内野手（２９）が「１番・中堅」でスタメン出場するも、３回の守備から途中交代。小久保監督は試合後「ちょっと無理して出しているし、あの展開というのもあった。もともと（柳町）達か佑京でスタメンを考えていた。本人の気持ちを尊重してスタメンでいったけど、本来は止めたい」と説明。強いリーダーシップでチームをけん引する選手会長を慮った。

単独最下位を相手に喫した完敗。１７日のカード３戦目で勝ち越しを決めることが２位・日本ハムへの重圧になる。モイネロを先発に立て、必勝を期す。