¡¡¸µ£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎàÅ·²¼ÌµÁÐ¤Î°ðºÊ¥Ü¡¼¥¤á¤³¤ÈÎëÌÚÀéÍµ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Î¡Ö£Ë£Î£Ï£Ã£Ë¡¡£Ï£Õ£Ô¡¡£Æ£É£Ç£È£Ô¡¡£Ã£Á£Í£Ð¡×¤Ç»Ò¤É¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÎëÌÚ¤¬ÉÔÄê´ü¤Ç³«ºÅ¡£º£²ó¤âÍè¾ì¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌµÎÁ¤Ç¤ª²Û»Ò¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼ÍÅª¤Ê¤É¤Î±ïÆü¥Ö¡¼¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ÎëÌÚ¤È£Ó£ÂÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¥¤¥â¥È¡¦¥Ü¥ë¥±¡¼¥Î¡Ê£²£¶¡Ë¤È¤Î»£±Æ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿äÄê£´£°£°¿Í¤¬Íè¾ì¤ÇÂçÆø¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÍ½ÁÛ¤Î£²ÇÜ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¥¤¥â¥È¤Ë¡ÖÌ¾¸Å²°¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Æ±»Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤Æ¡¢¤¹¤²¤¨´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë°ÕµÁ¤ò¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø¸µµ¤¤â¤é¤¨¤¿¡Ù¤È¤«¡ØÌÀÆü¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤È¤«¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿ôÇ¯¸å¤Ë¡Ø¤¢¤Î¿Í¡¢³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖËÍ¤â¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç´Ö°ã¤¤¤â¤¹¤ë¤·¡¢²á¤Á¤âÈÈ¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Î¡ËÂç¿Í¤¬¡Ø»Ò¶¡¤¬ÀéÍµÁª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤¬ÁûÆ°¤È¤«µ¯¤³¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é´é¸þ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤«¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÍ¼«¿È¤òÎ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤â³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢´èÄ¥¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏÀâ¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤Ãæ¡¢Ãæ£±¤«·î¤Ç¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¤¿£µ·î¤ÎÄ«ÁÒÌ¤ÍèÀï¤Ç¤Ï¹õÀ±¤òµÊ¤·£³Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²óÉü¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤±¤Ë¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¡Ø¼¡¤Î»î¹ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø»î¹çÉé¤±¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ð¥Í¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ø³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆµ¯¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡£º£¤Ï½¼ÅÅ¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢ºÆ¤Ó¥ê¥ó¥°¤Ë¶¯Îõ¤Ê°ðºÊ¤òÍî¤È¤¹Æü¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤¦ÎëÌÚ¤À¡£