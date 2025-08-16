明日8月17日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「DASH 0円食堂」。今年の「24時間テレビ」で総合司会を務める羽鳥慎一が参戦！「24時間テレビ」でチャリティーランナーを務める横山裕（SUPER EIGHT）、さらに松島聡（timelesz）と一緒に、避暑地・長野県軽井沢で捨てちゃう食材探し！0円食堂史上、最高級食材をゲット？廃棄食材がおしゃれなコース料理に大変身！

◆「軽井沢、ハードル高いねぇ…」おしゃれタウン軽井沢でハプニング続出!?

日本全国、捨てちゃう食材を探して料理旅「DASH 0円食堂」。街も人もおしゃれな避暑地・軽井沢で、まずは0円食材のヒント探し。地元の人気直売所へ行ってみると、まだ午前中だというのに野菜はほぼ売り切れ。軽井沢ブランド「霧下野菜」の人気ぶりを目の当たりにした一行は「軽井沢スゴくない!?」。

そんな中、おいしそうな豆腐を見つけた横山は「ここは絶対に行こう」と、羽鳥との「24時間テレビ」コンビで豆腐店を目指すことに。移動中の車内では、チャリティーマラソンを走る横山に、羽鳥が「体調はどう？」「いま練習で一番長い距離は？」と質問攻め。体調万全の横山は「ご縁があるなと思って…」「リーダーを超えたい」…11年前にチャリティランナーを務めた先輩・城島茂への想いを語る。

そんな会話をしているうちに、豆腐店に到着。するとまたもや想定外の事態が！「軽井沢、ハードル高いね〜」と相次ぐハプニングに肩を落とす2人だが、続いて訪れた場所で起死回生！0円食堂なのに、超フレッシュなヤギのチーズとご対面!?

一方、松島は、直売所で見つけたブドウの生産者を探しに軽井沢を散策。看板を頼りに何気なく飛び込んだ家は、知る人ぞ知るすごい場所で…！さらに、麺を手に入れるために向かった製麺所で、人生初のアレを体験!?

その後も旬の夏野菜や漬物、卵を求めて軽井沢を奔走する3人。「最後にとんでもないの来た！」。捨てちゃう肉を探して向かった精肉店で最高級ブランド牛を大量ゲット!?

そして集めた食材を、軽井沢っぽいおしゃれなコース料理に！実はトマトが苦手な羽鳥、松島渾身のトマト料理で苦手を克服できるか…？避暑地・軽井沢でステキな出会いが満載の料理旅！



