日本放送協会NHKは24年度の推計世帯支払率について発表し、全国平均は前年よりも1ポイント少ない77.3％となった。一方で、公用車のカーナビのNHK受信料未払いが全国の自治体で問題となっている。推計世帯支払率全国2位となった新潟県でも各自治体の未払いが相次いで発覚している。

■NHK受信料支払率は全国2位

NHKの受信料を支払う対象世帯のうち、実際に支払っている世帯の割合を示した『推計世帯支払率』。





NHKの調査で、全国平均は77.3％で前年を1ポイント下回った。

全国で最も高かったのは秋田県で96.1％。新潟県は岩手県と同じく93.2％で全国2番目に高い数字となった。（都道府県別推計世帯支払率は下記掲載）



一般家庭では、全国的に見てもNHKの受信料を支払っている世帯が多く、“NHKの放送受信料の契約”に対する意識が高い新潟県だが、多くの自治体で公用車のカーナビの受信料の未払いが相次いで発覚している。



5月1日に発表した村上市では、消防車両やスクールバス、給水車など42台。最長で2005年から20年間受信料を支払っていなかった。



全国の自治体で公用車に搭載されたカーナビのNHK受信料の未払いが次々と判明していることを受け、市が調査したところ発覚したという。



この事案を受け、県内の他の自治体でも調査が行われ、その結果、テレビ放送を受信できるカーナビを搭載した消防車両、スクールバスなど、多くの公用車でNHKの受信料が未契約状態だったことが分かった。

■未払い公表の自治体(NST調べ)

●新潟市

未契約が発覚した台数：112台

内訳：軽・普通乗用車：76台、バス1台、特殊車両（給水車・クレーン車・サイレン付き緊急車両）13台、消防車両22台



●上越市

未契約が発覚した台数：47台

内訳：軽・普通乗用車47台

最長で2004年から20年間未払い



●新発田市

未契約が発覚した台数：12台

内訳：スクールバス1台、軽・普通乗用車11台

最長で2008年から16年間未払い



●柏崎市

未契約が発覚した台数：36台

内訳：軽・普通乗用車16台、消防車両13台、マイクロバス（スクールワゴン含む）7台

最長で10年間未払い



●燕市

未契約が発覚した台数：24台

内訳：軽・普通乗用車13台、スクールバス11台

最長で14年間未払い



●五泉市

未契約が発覚した台数：25台

内訳：軽・普通乗用車10台、スクールバス8台、消防車両7台

最長で2011年から13年間未払い



●佐渡市

未契約が発覚した台数：21台

内訳：消防車両15台、軽・普通乗用車5台、給水車1台

最長で2005年から19年間未払い







●南魚沼市

公用車の未契約があった事実は把握しているが、台数などは調査中



●糸魚川市

未契約が発覚した台数：27台

内訳：軽・普通乗用車20台、消防車両7台

最長で15年間未払い



●小千谷市

未契約が発覚した台数：36台

内訳：軽・普通乗用車16台、消防車両15台、スクールバス2台、マイクロバス2台、給水車1台

最長で2006年から19年間未払い



●十日町市

未契約が発覚した台数：15台

内訳：軽・普通乗用車15台

最長で2018年から7年間未払い



●見附市

未契約が発覚した台数：21台

内訳：公表せず

最長で2009年から15年間未払い



●妙高市

未契約が発覚した台数：8台

内訳：軽・普通乗用車8台

最長で2011年から13年間未払い



●胎内市

未契約が発覚した台数：10台

内訳：軽・普通乗用車8台、マイクロバス2台

最長で2009年から15年間未払い



●阿賀野市

未契約が発覚した台数：8台

内訳：軽・普通乗用車2台、消防車両2台、バス4台

最長で2015年から9年間未払い



●加茂市

未契約が発覚した台数：9台

内訳：普通乗用車3台、消防車両6台



●聖籠町

未契約が発覚した台数：8台

内訳：普通乗用車6台、マイクロバス2台

最長で2009年から15年間未払い



●田上町

未契約が発覚した台数：3台

内訳：軽・普通乗用車3台

最長で2012年から13年間未払い



●出雲崎町

未契約が発覚した台数：11台

内訳：軽・普通乗用車11台

最長で2010年から15年間未払い



●湯沢町

未契約が発覚した台数：6台

内訳：軽・普通乗用車6台

最長で2013年から12年間未払い



●津南町

未契約が発覚した台数：9台

内訳：普通乗用車8台、マイクロバス1台

最長で2012年から12年間未払い



●弥彦村

未契約が発覚した台数：6台

内訳：軽・普通乗用車5台、マイクロバス1台

最長で2018年から7年間未払い



●関川村

未契約が発覚した台数：12台

内訳：普通乗用車6台、スクールバス4台、マイクロバス2台

最長で2010年から14年間未払い



さらに、県が管理する公用車でも公用車の契約漏れが発覚していて、その総台数は263台で、未契約による未納額は約2600万円に上ることが判明している。



なお、長岡市、三条市、魚沼市、刈羽村、粟島浦村は公用車のNHK受信料漏れの事実はなかった。



一般家庭と異なり、地方自治体や企業は、テレビ受信機の設置場所に応じ、それぞれ受信契約を結ぶ必要がある。しかし、今回NHK受信料の未契約が分かった自治体では、その認識が不足していたという。



NSTの取材に対し、各自治体ともに「今後はNHKと協議し、契約状況ややどこまで遡って支払えばいいかなど、詳細を確認した上で必要な手続きを進めていく」と回答。



また、今後については「テレビ受信機能の必要がないものについては、機能の無効化など対策を検討するほか、業務で必要がある場合を除き、テレビ機能がない機種の使用あるいは導入を検討している」と話している。





■都道府県別推計世帯支払い率（24年度）

全国平均：77.3％

北海道：69.8％

青森：91.7％

岩手：93.2％

宮城：83.0％

秋田：96.1％

山形：91.6％

福島：86.3％

茨城：81.9％

栃木：82.7％

群馬：82.8％

埼玉：79.4％

千葉：79.3％

東京：66.2％

神奈川：76.8％

新潟：93.2％

富山：90.1％

石川：82.5％

福井：87.4％

山梨：81.7％

長野：85.2％

岐阜：87.1％

静岡：84.2％

愛知：80.1％

三重：83.1％

滋賀：80.6％

京都：73.5％

大阪：64.3％

兵庫：73.9％

奈良：78.8％

和歌山：80.4％

鳥取：90.1％

島根：92.9％

岡山：81.7％

広島：84.8％

山口：89.3％

徳島：81.1％

香川：83.2％

愛媛：82.6％

高知：82.1％

福岡：72.4％

佐賀：81.5％

長崎：86.7％

熊本：79.8％

大分：78.4％

宮崎：81.1％

鹿児島：83.4％

沖縄：46.6％