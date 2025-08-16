個人馬主として前人未到のＪＲＡ通算２０００勝まであと「１」としていた松本好雄オーナーは、８月１６日に３場で計１２頭を出走させ、中京２Ｒのメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）、札幌６Ｒのメイショウゲキハ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父トランセンド）の２着が最高だった。大記録達成は翌日以降に持ち越しとなった。

１７日は新潟２頭、中京５頭、札幌１頭の計８頭出し。松本オーナーと親交が深く、騎手別勝利数で最多となる１７３勝をマークしている武豊騎手は札幌でメイショウキンタイ（牡３歳、栗東・高橋亮厩舎、父フィエールマン）に騎乗する。また、中京７Ｒの中京記念・Ｇ３にはメイショウシンタケ（牡７歳、栗東・千田輝彦厩舎、父ワールドエース）がスタンバイしている。出走予定馬は以下の通り。

【新潟】

▽２Ｒ（４）メイショウヒンカク 江田 照男

▽６Ｒ（３）メイショウカゼマチ 川須 栄彦

【中京】

▽１Ｒ（６）メイショウナルカミ 川田 将雅

▽３Ｒ（６）メイショウメゴヒメ 田口 貫太

▽７Ｒ（１２）メイショウシンタケ 高杉 吏麒

▽９Ｒ（２）メイショウタビズキ 西塚 洸二

▽１１Ｒ（１）メイショウハヤセ 西塚 洸二

【札幌】

▽３Ｒ（７）メイショウキンタイ 武 豊