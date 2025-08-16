【横浜バニラ】東京駅で「塩バニラフィナンシェ」が買える！購入者プレゼントも要チェック。《18日から》

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する横浜バニラは、2025年8月18日から27日まで、JR東京駅構内「グランスタ東京」で東京駅初出店となるポップアップストアを開催します。

話題の横浜土産が県外初出店

『塩バニラフィナンシェ』は、高温かつ短時間で焼き上げることによって水分・バニラの風味・おいしさをしっかり閉じこめたリッチな味わいのフィナンシェです。

価格は、3個入りミニギフトボックスが1100円、6個入りギフトボックスが2160円。

ポップアップは、JR東京駅構内地下1階（改札内）グランスタ東京イベントスペース「スクエア ゼロ」で実施されます。営業時間は月〜土は8時から22時まで、日・祝と最終日の8月27日は8時から21時までです。

また、混雑状況により整理券を配布しての販売となります。

【数量限定】特製バニ丸ステッカー JR東京駅ver.プレゼント

期間中、ポップアップストアで『塩バニラフィナンシェ』6個入りギフトボックスを2箱購入するごとに、「特製バニ丸ステッカー JR東京駅ver.」が1枚もらえます。

マスコットキャラクター「バニ丸」が東京駅をバックにワクワクした表情で旅立つ姿を描いた特別デザインです。

数量限定のため、なくなり次第終了します。

【日時限定】バニ丸との写真撮影会も開催

8月18日・20日・23日・26日の計4日間、各日11時から11時30分／14時から14時30分／15時30分から16時／16時30分から17時／17時30分から18時の時間帯で開催されます。

撮影場所は、JR東京駅構内地下1階（改札内）グランスタ東京 イベントスペース「スクエア ゼロ」です。

自分のカメラやスマートフォン等で撮影します。順次並んでの撮影ですが、混雑状況によっては整理券が配布されます。なお、参加は無料です。

※価格は税込です。