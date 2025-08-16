Photo: 田中宏和

この記事は2024年7月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

暑い日に屋根がない駐車場に停めている車内がどうなってしまうかは、いまさら言うまでもありませんね。

自動車は360°ガラス張りの温室みたいなものなので、直射日光を受けて相当に高温になってしまうのです。

これを少しでも緩和するために、サンシェードは有効な手段のひとつです。

「遮光マジカルシェード」おすすめポイント ・エアコンを効きやすくできる ・コンパクトに折り畳める ・ワンタッチで開ける

メルテック(meltec) 車用 日よけ 遮光マジカルシェード フロント用 Lサイズ 遮光率99%&UVカット コンパクト収納 収納袋付 ドラレコ対応 シルバー/ブラック W1400×H800mm PMS-L 1,636円 Amazonで購入する PR PR 1,800円 楽天で購入する PR PR 1,540円 Yahoo!ショッピングで購入する

ダッシュボード、ハンドル、シートに蓄熱させない

実は本来、サンシェードは駐車中の “室内温度” 上昇を防ぐためのものではないのです。

ダッシュボードやハンドル、シートなどは、駐車中にガラスを通して直射日光が当たってしまうため、触ったら火傷しそうなくらいに熱くなることがあります。

こうして蓄熱された各部パーツは、エアコンを全開にしてもカンタンには冷えてくれません。つまり、せっかく冷房を付けても、同時に暖房器具も置いてあるようなものということ。

サンシェードは、これらのパーツを直射日光からガードして高温になるのを防ぎ、車内温度を下げやすくするためのアイテムなのです。

コンパクトに折り畳めるので収納しやすい

メルテックの「遮光マジカルシェード」は、コンパクトに折り畳めるのが特長のサンシェードです。

どれほどコンパクトにできるかは、上の画像で見てのとおり。

このため、ドアポケットなどに入れておくことが可能に。

わざわざリアシートやトランクなどに片付ける手間が省けるのは、かなり助かるところです。

折り畳み方は、ポップアップテントに似ています。最初に2つ折りしたら、円状のフレームを捻じるようにして折り曲げていき、収まりがいい形に整えるだけ。

慣れればとてもカンタンです。

車のパーツが熱々になるのを防いでくれる

車の向きを南向きに駐車して「遮光マジカルシェード」を使えば、車内のほとんどのパーツを直射日光から防ぐことができます。

これによって、熱々のパネルヒーターみたいになっていたダッシュボードは触っても大丈夫なレベルに。

ハンドルも問題なく握っていられるし、シートに座ったときのシートヒーターをオンにしたかのような熱さも大幅に緩和されました。

間違いなく、装着の効果はありますね。

「遮光マジカルシェード」は開くときも一瞬ですので、ストレスなく手軽に使用できるのもオススメポイントとなっています。

