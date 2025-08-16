【山粼武司 これが俺の生きる道】#15

【俺の生きる道】“島流し”されたドミニカで苦労した言葉と食事…寮はジャングルの中にポツンとあった

1987年秋、ドミニカ共和国への留学を終え、ようやく日本へ帰国した。ルーキーイヤーのすべてを米国とドミニカで過ごし、二軍の試合に一度も出ないままプロ1年目のシーズンが終わった。

帰国してまもなく、さらなる「地獄」が待っていた……。

忘れもしない、秋の浜松キャンプだ。「地獄」といえば、まず思いつくのがこのキャンプ。おかげで、今も浜松を訪ねると、当時を思い出して、体が勝手に震えるほどだ。

毎年、地方開催として浜松球場での試合があったが、宿舎は同じグランドホテル浜松。主力になってもトラウマが蘇ったものだった。

浜松での一日は朝5時半に始まる。宿舎で朝食を食べ、6時半にはグラウンドに向かう。早出練習は毎日で、一日も欠かさずセカンドに1000球の送球練習が課せられた。

そのうち右肩が上がらなくなり、加藤安雄（一軍バッテリー）コーチに「肩が上がりません……」と言うと、「そうか、あと1000球投げたら治るぞ」と返されて青ざめた記憶がある。

翌日、朝起きて洗面台の前で顔を洗っていたら、鏡に映った右腕が真っ赤に腫れ、内出血していた。明らかに投げすぎ。それでも1000球のノルマはなくならない。それからほどなくして、脇の下にビー玉のようなしこりが出現した。怖くなって加藤コーチに伝えると、そのビー玉を力いっぱい握り潰され、「よし、これで治ったな」。その後もしばらくしこりが残っていたが、そのうちなくなっていた。

日が沈み、ようやく全体練習が終わったと思ったら、今度は「むっちー」こと村田広光トレーニングコーチによる陸上トレーニングが始まる。キツかった練習のひとつが「400メートルリレー」。全員で400メートルではない。「1人400メートル」だ。選手を5つのグループに分け、優勝チームには星野仙一監督から賞金が出た。ひとり2万円。安月給だった若手たちは必死で走ったが、最後の100メートルは足を動かそうにも全く前に進まなかった。

鬼の「村田教室」は星野監督が見に来るとさらに過激になった。わざわざ来なくていいのに……と何度思ったことか。監督が来るから、むっちーもいつも以上に張り切るのだ。

あるとき、俺と同期入団の遠田誠治さん（新日本製鉄室蘭から85年ドラフトで6位指名を受けるも、これを拒否したのち、翌86年オフに入団）があまりの過酷な練習に白目をむいて倒れてしまった。それを見た星野監督は、半笑いで「何やアイツ。救急車呼んだれ」とひと言。あの現場にいた選手たちはみんな「次は俺か……」と顔面蒼白になった。

（山粼武司／元プロ野球選手）