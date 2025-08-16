9日に28歳で死去したプロボクサー浦川大将さん（帝拳）の葬儀が16日、都内の町屋斎場で営まれ、約300人の弔問客が最後の別れを惜しんだ。

所属していた帝拳ジムからも多くの関係者が参列し、出棺の際にはWBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（23）、前WBO世界同級王者・岩田翔吉（29）、日本バンタム級王者・増田陸（27）、WBC世界バンタム級1位の那須川天心（26）、WBOアジア・パシフィック・スーパーバンタム級王者・村田昴（28）らが棺を担いだ。

出棺を見届けた帝拳ジムの浜田剛史代表は「とても研究熱心で、一つ一つ課題をクリアするためにトレーナーと常に話し合い、その通りに1歩1歩、成長していったボクサーでした。ジムはアマチュア出身が多い中、堂々たるたたきあげの選手。2日の試合も勝っていたような展開だったと思います。辛く悲しい、残念な結果になりましたが、天国でゆっくりと過ごしてほしいと思います」と惜別のコメントをした。

浦川さんは2日に東京・後楽園ホールで行われた、日本ライト級挑戦者決定戦で同級5位の斎藤陽二（29＝角海老宝石）と対戦し8回TKO負け。試合後は都内の病院に救急搬送。急性硬膜下血腫のため開頭手術を受け、9日に28歳で亡くなった。