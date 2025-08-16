佐藤健が主演・企画・共同エグゼクティブプロデューサーを務め、ロックバンド「テンブランク」のメンバーの人間模様を描く、若木未生の青春音楽小説を実写ドラマ化した「グラスハート」が、先月31日からNetflixで配信中だ。この作品で佐藤健は、企画の立ち上げに始まり映像化権の取得や脚本作り、志尊淳や町田啓太、菅田将暉といった主要キャストへの出演交渉、RADWIMPSの野田洋次郎やONE OK ROCKのTakaへの楽曲依頼、映像の編集に至るまで、クリエーティブな作業の全般に携わっている。

佐藤と同じく、近年、作り手として作品に関わる俳優が増えてきている。

昨年、賀来賢人が「忍びの家」で主演と原案、今年11月から配信予定の明治時代を背景にした、292人の志士たちが命がけのバトルロワイヤルを繰り広げる時代劇アクション「イクサガミ」に主演する岡田准一も、共同プロデューサーとアクションプランナーを兼任。Amazonスタジオが製作、2023年に劇場版第1作と連続ドラマのシーズン1が配信された「沈黙の艦隊」シリーズでは主演の大沢たかおが共同プロデューサーで、9月26日からは劇場映画第2弾「沈黙の艦隊 北極海大海戦」が公開予定だ。

いずれも「主演俳優×配信メディア」。映画会社は「イクサガミ」のような時代劇に多額の予算をかけるのには二の足を踏むだろうし、原子力潜水艦を巡る各国の攻防を描いた「沈黙の艦隊」は、政治的にデリケートなにおいをかぎ取る製作者もいるだろう。また「グラスハート」では、韓国ドラマに刺激を受けた佐藤健が、日本から海外に発信するアジアスターをつくろうと思い立ったのが、企画の発端の一つだった。彼らは国の垣根を越えて発信できる配信メディアを使って、自分たちが作りたいものをかなえようとしたのである。

いわゆる“スター・プロ”の時代が訪れた

このように俳優が作り手側に回る状況は、1960年代にもあった。当時日本映画界はテレビの隆盛によって斜陽産業になり、各映画会社のスターが自分たちの作りたい映画を求めて独立。三船敏郎が三船プロダクションを62年に設立したのを皮切りに、石原裕次郎が63年に石原プロモーションを、勝新太郎が67年に勝プロダクションを、萬屋錦之介が68年に中村プロダクションを作って、いわゆる“スター・プロ”の時代が訪れる。スター・プロは当初意欲的な企画を次々に打ち出し、日本映画の年間興行収入第1位になった、石原プロと三船プロ共同製作の「黒部の太陽」（68年）など大ヒット作も生まれたが、スターを中心に置いた組織の運営と維持が難しくなり、多くが映画からテレビの連続ドラマに活路を求め、やがて三船プロを除いて消滅していった。

60年代当時と異なり、あくまで企画の実現、作品のクオリティーを上げることが目的で、ものづくりの姿勢として健全だといえる。こういう動きの中からアメリカでエミー賞18冠、ゴールデングローブ賞4冠に輝いた真田広之主演の「SHOGUN 将軍」のような、世界が注目する作品が日本から生まれるのか。今後の展開が気になるところである。

（映画ライター・金澤誠）

