7月上旬、俳優・内田有紀の20歳年下の妹であることを明かしたタレントの澪奈（29）。「姉と比べて可愛くない」「隠し子」など心ない言葉を受けながらも悪戦苦闘する澪奈の仕事に『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」が迫った。

【映像】内田有紀と澪奈 5LDKの実家公開（83キロの犬と2人の母親も）

静岡県のラジオ番組に出演するため、御殿場の総合レジャー施設「時之栖」を訪れた澪奈。今日初めてリポーターを務める。

この日、仕事現場で澪奈が自動販売機で飲み物を買っていると担当者が到着してしまった。

澪奈「本日はよろしくお願いします。澪奈と申します」

ロケ現場で出演者が名刺を交換するのはあまり見ない光景だ。澪奈は取材先にもしっかりと顔と名前を売っている。



「台本も毎回自分でワードで作っています」

2015年に芸能の仕事を始めた澪奈は、9年間、東京を拠点に活動していたが、去年から実家のある静岡県に移り、ローカルタレントとしてラジオ番組への出演やグラビア活動をしている。

澪奈「基本的には裏方もほとんどやる感じ。（取材先の）アポイントを取ったり資料を作ったり全部やるので。台本も毎回自分でワードで作っています」

現場への移動や取材先との打ち合わせなど、出来ることは全て自分でやるという澪奈。初めての生放送のリポートに挑む。

アーチェリーなどのアトラクションの楽しさとルールを実際に施設で体験しながら精一杯伝えていく。

澪奈「的に当てていく感じです。けっこう慌てております。よいしょ！いけましたー。5ポイント入りました。この時間は御殿場高原 時之栖 広報の中西さんにお話を伺いました。ありがとうございました」

番組は無事に終了。だが、表情を見るに思うようなリポートができなかったようだ。

━━いかがでしたか？ 初のリポートは？

澪奈「緊張しました。ほとんど緊張して今覚えてないです」

━━他にはどんな仕事をしていきたいですか？

澪奈「基本的に何でもやります。最初は映像芝居をメインにやりたいとずっと思っていたんですけど、やっぱり仕事って、やりたいものとやれるものって変わってくると思うんです。なので、いただいたお仕事は基本的に全力で全てやっていくスタイルになりましたね」

この後、澪奈は自ら運転して伊東市にある5LDKの「実家」に帰宅した。現在、父親と母親と暮らしている。

（『ABEMA NEWS』より）