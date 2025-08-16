■全国の17日（日）の天気

北海道から東北北部を寒冷前線が通過する見込みです。北海道は、朝から雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。東北北部の日本海側も、午後は雨が降り、局地的に非常に激しく降りそうです。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意が必要です。

東北南部から九州や沖縄は、広い範囲で晴れますが、午後は、西・東日本の太平洋側を中心に、激しい雷雨となる所がありそうです。最高気温は、九州から東北南部で35℃前後の所が多く、各地で猛暑日になりそうです。前橋は38℃、熊谷、富山、山口は37℃まで上がるでしょう。万全の熱中症対策が必要です。

予想最低気温（前日差）

札幌 22℃（＋2 真夏）

仙台 24℃（＋3 真夏）

新潟 23℃（＋1 真夏）

東京都心26℃（-1 熱帯夜）

名古屋 27℃（±0 熱帯夜）

大阪 28℃（＋1 熱帯夜）

広島 27℃（±0 熱帯夜）

高知 26℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（±0 熱帯夜）

鹿児島 27℃（-1 熱帯夜）

那覇 27℃（＋1 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 29℃（-4 真夏）

仙台 36℃（＋6 猛暑日）

新潟 33℃（＋2 真夏）

東京都心34℃（＋1 真夏）

名古屋 36℃（-1 猛暑日）

大阪 35℃（-1 猛暑日）

広島 34℃（-1 真夏）

高知 33℃（±0 真夏）

福岡 34℃（-1 真夏）

鹿児島 35℃（±0 猛暑日）

那覇 32℃（±0 真夏）

■全国の週間予報

九州から東北南部は、この先も晴れる日が多く、各地で猛烈な暑さが続くでしょう。18日は、名古屋で38℃まで上がる見込みです。お盆休み明けは、熱中症になりやすくなるため、しっかりと対策をして下さい。

北日本や北陸は、低気圧や前線の影響で、短い周期で天気が変わるでしょう。18日は北陸で雨の所があり、19日から20日にかけては、北海道や東北北部で雨が降りそうです。沖縄では、20日にかけて、雨の降る日が続くでしょう。