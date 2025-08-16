女子サッカー、スコットランドのキルマーノックとプロ契約も…

16歳の海外女子サッカー選手が悪意にさらされた。スコットランドのキルマーノックとプロ契約を結んだスカイ・スタウトだったが、写真を巡ってネットで悪質な誹謗中傷の被害に遭ったことを英紙が報じている。

スコットランドの女子サッカークラブ、キルマーノックが16歳のスカイ・スタウトとプロ契約を結んだ。本来、祝福や期待であふれる発表が、まさかの悲劇につながった。

英紙「デイリーメール」は「キルマーノック女子の小さな星、スタウトはSNS上で女性スポーツ選手が絶え間ない誹謗中傷を受け続ける新たな例となった」と題する記事を掲載した。

「16歳のスタウトの写真は、所属クラブによってSNSに投稿された。クラブ側は彼女と契約したことを明らかに喜んでいた。この若者にとって忘れられない瞬間となるはずだったが、今では違った意味で忘れられないだろう」

キルマーノックが使用した写真には、顔にニキビがあるスタウトが映っていた。思春期の16歳、ニキビができるのも無理はない。だが、ネットでは見た目を揶揄する声が続出したという。

同紙は「誹謗中傷が始まるのに、それほど時間はかからなかった。10代の幸福を全く顧みない人々がスタウトの顔を理由に彼女を攻撃した」とし、「誹謗中傷はあまりにも酷いものだったため、クラブは若き才能を守るため、この投稿を削除することを決定した」と伝えた。

「ニキビや吹き出物に悩まされた経験のある人なら、誰もがどれほど辛いか分かるだろう」「あの可哀想な子どもが今どんな気持ちなのか、一瞬たりとも想像できない」とした上で、「幸いなことに、スタウトは『ピッチ上で語る』と宣言し、闘志を燃やしているようだ」と16歳のコメントも紹介していた。



（THE ANSWER編集部）