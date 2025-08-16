（台北中央社）中国・成都で開催中の国際総合大会「ワールドゲームズ」は16日、ローラースポーツ（インライン・フリースタイル）の女子スピードスラローム決勝が行われ、台湾の劉巧兮が2―0で中国の選手を下し優勝した。台湾勢にとって2個目の金メダルとなった。



劉は小学3年生からローラースポーツを始めた。中学生ながらナショナルチームに選ばれるなど、「天才少女」の名に恥じることなく、早くもその潜在能力の高さを見せている。大人になってからも優れた成績を保ち、2年前の杭州アジア大会では、19歳の若さで同種目で金メダルに輝いていた。



今大会でも予選を1位で通過。チームメートやイラン、中国の選手を次々と打ち負かし、大会初出場で金メダルを獲得した。



同大会における台湾勢のメダル獲得数は16日午後3時50分現在、金2、銀4、銅4の計10個。



（陳容琛／編集：荘麗玲）