FANTASTICS八木勇征、俳優として今感じていること「別冊＋act.」表紙巻頭に登場
【モデルプレス＝2025/08/16】FANTASTICSの八木勇征が、8月21日発売の『別冊＋act.（プラスアクト）41号』（ワニブックス）の表紙巻頭に登場する。
【写真】FANTASTICS八木勇征のバキバキ腹筋
今号では、恋愛・友情・家族愛にとどまらず、多様な“愛”の形をテーマにインタビューを実施。世代や性別を問わず“愛される人”について、そして自身が考える愛の形などを聞いた読み応えたっぷりの特集となっている。
完全独占となるスペシャル撮り下ろしでは、八木さんの魅力を余すところなく捉え、ここでしか見られない表情を収めたカットが満載。インタビューでは、主演を務めた最新映画『隣のステラ』を通じて、俳優として今何を感じ、どんな景色を見ているのかなども語っている。
誌面には間宮祥太朗、渡邊圭祐、白岩瑠姫（JO1）、窪塚愛流、日向亘、妻夫木聡、齋藤潤、橋本涼×今野大輝×稲葉通陽（B＆ZAI）、RAN（MAZZEL）、大倉考二、青木柚、三浦涼介×藤田玲も登場。その他『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』、『KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias” 巡』、『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'』『B&ZAI LIVE 2025 First Beat』、『大西風雅＆岡粼彪太郎 Summer SpeciaL Concert 2025』、『FANTASTICS LIVE 2025 “RISING BUTTERFLY”』のライブレポートも掲載される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆八木勇征、魅力溢れる表情
◆間宮祥太朗・白岩瑠姫らも登場
