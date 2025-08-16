横山裕×松島聡×羽鳥慎一『鉄腕DASH』で軽井沢へ！捨てちゃう食材探しに奔走するも「軽井沢、ハードル高いねぇ…」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月17日19時より日本テレビ系にて放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』にて「DASH 0円食堂」がオンエア。

2025年の『24時間テレビ』で総合司会を務める羽鳥慎一が参戦し、『24時間テレビ』でチャリティーランナーを務める横山裕（SUPER EIGHT）、そして松島聡（timelesz）と一緒に、避暑地・軽井沢で捨てちゃう食材探しを行う。

■おしゃれタウン軽井沢でハプニング続出！

日本全国、捨てちゃう食材を探して料理旅をする「DASH 0円食堂」。街も人もおしゃれな避暑地、長野県軽井沢で、まずは0円食材のヒント探し。地元の人気直売所へ行ってみると、まだ午前中だというのに野菜はほぼ売り切れ。軽井沢ブランド「霧下野菜」の人気ぶりを目の当たりにした一行は「軽井沢スゴくない!?」と驚く。

そんななか、おいしそうな豆腐を見つけた横山は「ここは絶対に行こう」と、羽鳥との『24時間テレビ』コンビで豆腐店を目指すことに。

移動中の車内では、チャリティーマラソンを走る横山に、羽鳥が「体調はどう？」「今、練習でいちばん長い距離は？」と質問攻め。体調万全の横山は「ご縁があるなと思って…」「リーダーを超えたい」と、11年前にチャリティランナーを務めた先輩・城島茂への想いを語る。

そんな会話をしているうちに、豆腐店に到着。すると、またもや想定外の事態が。「軽井沢、ハードル高いね～」と相次ぐハプニングに肩を落とすふたりだが、続いて訪れた場所で起死回生。0円食堂なのに、超フレッシュなヤギのチーズとご対面。

■「最後にとんでもないの来た！」

一方の松島は、直売所で見つけたブドウの生産者を探しに軽井沢を散策。看板を頼りに何気なく飛び込んだ家は、知る人ぞ知るすごい場所で…！ さらに、麺を手に入れるために向かった製麺所で、人生初のアレを体験!?

その後も旬の夏野菜や漬物、卵を求めて軽井沢を奔走する3人は、「最後にとんでもないの来た！」と捨てちゃう肉を探して向かった精肉店で最高級ブランド牛を大量ゲット。

そして集めた食材を、軽井沢っぽいおしゃれなコース料理にすることに。実はトマトが苦手な羽鳥、松島渾身のトマト料理で苦手を克服できるか？

避暑地・軽井沢で素敵な出会いが満載の料理旅を、ぜひチェックしよう。

■番組情報

日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』

08/17（日）19:00～19:58

出演者：横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、羽鳥慎一

『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/