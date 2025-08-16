¡ÚÅìÈøÍý»Ò¡ÛÄÁ¤·¤¤Íñ¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¸«¤¿¤Î¡¢»ä¤â½é¤á¤Æ¡×¡¡É×¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤Ï¡Ö¤Í¡¢¤Í¡¢¤³¤ìÂç¾æÉ×¡©¡×¸ÍÏÇ¤¦
15Æü¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÄÁ¤·¤¤Íñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½ã ¡Ø¤Í¡¢¤Í¡¢¤³¤ìÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤È¡¢¿´ÇÛµ¤¤Ë¤ªÃãÏÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÍè¤ëÉã¿Æ¡×¤È¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢É×¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¼Ì¡£
ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Íñ¤«¤±¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼ê¤Ë»ý¤ÄÃãÏÒ¤Ë¤Ï¡¢ÇòÊÆ¤ÈÀ¸Íñ¡£¤½¤ÎÍñ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È²«¿È¤¬2¤ÄÆþ¤Ã¤¿¡¢ÄÁ¤·¤¤àÆó²«Íñá¡£
¸ÍÏÇ¤¦ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ò¤è¤½¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¥é¥Ã¥¡¼¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¡¢àÁÐ»Ò¤ÎÍñá¤ËÂç´î¤Ó¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¸«¤¿¤Î¡¢»ä¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¡£²Æ¤ÎÄÁ¸½¾Ý¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÀÐÅÄ½ã°ì¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡×¡ÖÁÐ»Ò¡ª²¿¤«ÎÉ¤¤»ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¡ÖÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¤è¤Í¢ö¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡!!!!¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û