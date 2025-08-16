¡ÖÀ®²Ì¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×ÊÆ»æ¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö10ÅÀËþÅÀ¡×¤·¤«¤·ÄäÀï¤Ø¤Î¿ÊÅ¸ÉÔÆ©ÌÀ¡¡ÏÂÊ¿µÞ¤°»ÑÀª¤ò¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¤Ä¤±¹þ¤Þ¤ì¤¿¤«
¥í¥·¥¢Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÀ®¸ù¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëº£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ËÀ®²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ·³´ðÃÏÁ°¤Ç¤¹¡£²ñÃÌ¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÝ¼é·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¼«¸ÊÉ¾²Á¤òÊ¹¤«¤ì¡¢10ÅÀËþÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¶¦Æ±²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¤ª¤è¤½8Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÏÃ¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«4Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÄê¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢²ñÃÌ¸å¤ÎFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥í¥·¥¢´ó¤ê¡É¤È¤â¤È¤ì¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Öº£¤ä¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£½ô¹ñ¤â¾¯¤·¤Ï´Ø¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¼¡Âè¤À¡£¡ÊQ.¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡Ë¼è°ú¤À¡£¼è°ú¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
²ñÃÌÁ°¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥í¥·¥¢¤¬ÄäÀï¤Ë¹ç°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ¡×¤ò²Ê¤¹¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«ÏÂÊ¿¼Â¸½¤òµÞ¤°»ÑÀª¤ò¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¤Ä¤±¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬ÂçÅýÎÎÀìÍÑ¼Ö¤ËÆ±¾è¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤ÎÀ®²Ì¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤¬¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£