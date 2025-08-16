【ユニクロ】にこんなの売ってたの！？ 大人のキレイ見え♡「優秀スカート」

大人らしい上品な着こなしをつくるなら、一点投入でキレイ見えに導いてくれそうなスカートをワードローブに備えておきたいところ。シフォンの軽やかさや洗練シルエットが魅力のスカートを【ユニクロ】で発見したので、今回は魅力を紹介します。オンオフ問わず1軍として活躍してくれるはず。

甘すぎないティアードがちょうどいいシフォンスカート

【ユニクロ】「シフォンティアードスカート」\3,990（税込）

細プリーツとティアードの絶妙なバランスで、甘さ控えめに着こなせるスカート。透け感のあるシフォンも、キレイ見えに一役買ってくれそう。ブラウスやジャケットと合わせたクラシカルなスタイルのほか、Tシャツ合わせでカジュアルに仕上げるのもおすすめ。ウエストはゴムなので、きちんと感がありながらリラクシーに穿けそうです。

ハリのある素材で美しいフレアシルエットを実現

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブフレアスカート」\2,990（税込・セール価格）

公式サイトにて「素材のハリ感をいかしたきれいなフレアシルエット」と紹介されているスカート。深みのあるブルーと洗練されたシルエットが、上品見えに貢献してくれるはず。ニットながらも洗濯機洗いでき、お手入れ楽ちんなのも優秀ポイントです。セットアップ対応の「ウォッシャブルミラノリブセーター」と合わせて着るのも素敵。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M