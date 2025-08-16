歌手の西川貴教（５４）が１６日、滋賀県・びわこボートで行われた一般戦「滋賀ふるさと観光大使・西川貴教杯」のイベントに登場。終了後に報道陣の取材に応じ、健康を保つ秘訣や理由などを明かした。



【写真】もうすぐ55歳には見えない！分厚い胸板の西川貴教

同県出身で２００８年から滋賀ふるさと観光大使として活動。２００９年からは琵琶湖畔での野外音楽イベント・イナズマロックを主催し、今年も９月２０、２１日に開催する。ほかにも滋賀県観光キャンペーンのアンバサダーを務めるなど、地元を盛り上げている。



今回のびわこボートで自身の名前がタイトルについたことについて「まさか、まさかです」と恐縮しつつ、「今年は（大阪で）万博もありますし、（滋賀県で）国スポ（国民スポーツ大会）もあって、県外から滋賀に訪れてくださる方も多いので、何か皆さんの楽しみを増やすきっかけになるんであれば」と語った。



デビュー当初は体が細く、ツアーが続くと脱水症状を起こすことがあったため、筋肉トレーニングを始めた。「公演でも高いクオリティーを必ず維持できるような状態を保ちたいのが目的でした」。ほぼ毎日朝６時には起床し、ジムやランニングで汗を流す。シャツの上からでも分かる分厚い胸板や、太い腕などから効果がうかがえる。



食事にもこだわりがある。「バランスのいい食事もそうですけど、自分が体に入れるものが。どういったものなのかを認識して取るというか」。栄養成分を数字で確認するなど、最新の情報を手に入れながら、自分でも研究して細心の注意を払っている。「このままの生活を始めてから、人付き合いはそんなに良くない」と笑った。



９月１９日で５５歳。「自分の想像していたのと、だいぶちゃうな、というか、こんなに働かされるとは思っていなかった」とジョークを交えながら、「少なからず僕がお役に立てることがあれば、全力でお応えできればなと思いますし、『ちょっとしんどくなってきているので、無理ですわ』と言わへんように」と、周囲からのオファーに応えるためにも、筋トレと食事へのこだわりは続けていく。



（よろず～ニュース・中江 寿）