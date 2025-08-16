横山裕、24時間テレビマラソンへの思い「リーダーを超えたい」 軽井沢で「DASH0円食堂」挑戦
日本テレビ系『24時間テレビ』で総合司会を務める羽鳥慎一、SUPER EIGHT・横山裕、timelesz・松島聡が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00）に出演。避暑地･軽井沢で「DASH 0円食堂」に挑戦する。
【番組カット】チャリTシャツを着用！軽井沢で0円食堂に参加するメンバー
「DASH 0円食堂」は、日本全国で捨てちゃう食材を探す料理旅。街も人もおしゃれな避暑地・軽井沢で、まずは0円食材のヒントを探す。地元の人気直売所へ行ってみると、まだ午前中だというのに野菜はほぼ売り切れ。軽井沢ブランド「霧下野菜」の人気ぶりを目の当たりにし、「軽井沢すごくない!？」と驚く。
そんな中、おいしそうな豆腐を見つけた横山は「ここは絶対に行こう」と、羽鳥との“24時間テレビコンビ”で豆腐店を目指すことに。移動中の車内では、チャリティーマラソンを走る横山に、羽鳥が「体調はどう？」「いま練習で一番長い距離は？」と質問攻め。体調万全の横山は「ご縁があるなと思って」「リーダーを超えたい」と、11年前にチャリティランナーを務めた先輩・城島茂への想いを語る。
会話をしているうちに、豆腐店に到着。すると、またもや想定外の事態が起きる。「軽井沢、ハードル高いね〜」と相次ぐハプニングに肩を落とす2人だが、続いて訪れた場所で起死回生する。「0円食堂」なのに、超フレッシュなヤギのチーズと対面する。
一方、松島は、直売所で見つけたブドウの生産者を探しに軽井沢を散策する。看板を頼りに何気なく飛び込んだ家は、知る人ぞ知るすごい場所だった。さらに、麺を手に入れるために向かった製麺所で、人生初の“アレ”を体験する。
その後も旬の夏野菜、漬物、卵を求めて軽井沢を奔走する3人。捨てちゃう肉を探して向かった精肉店で最高級ブランド牛を大量にゲットする。そして、集めた食材を軽井沢っぽいおしゃれなコース料理に。実はトマトが苦手な羽鳥、松島渾身のトマト料理で苦手を克服できるのか。
