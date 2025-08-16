９日に亡くなったプロボクサーの浦川大将さん（享年２８）の葬儀・告別式が１６日、東京・荒川区の町屋斎場で営まれた。所属していた帝拳ジム関係者ら約３００人が参列し、最後の別れを惜しんだ。

元ＷＢＣ世界スーパーライト級王者の帝拳ジム・浜田剛史代表（６４）は、ジムを通じ「とても研究熱心で、１つ１つ課題をクリアするためにトレーナーと常に話し合い、その通りに１歩１歩、成長していったボクサーでした。ジムはアマチュア出身が多い中、堂々たるたたきあげの選手。２日の試合も勝っていたような展開だったと思います。辛く悲しい、残念な結果になりましたが、天国でゆっくりと過ごしてほしいと思います」とコメントした。

日本ライト級（６１・２キロ以下）４位だった浦川さんは今月２日、東京・後楽園ホールで行われた日本ライト級挑戦者決定戦で同級５位・斎藤陽二（２９）＝角海老宝石＝と対戦し、８回ＴＫＯ負け。試合後、都内の病院に救急搬送され、急性硬膜下血腫のため、開頭手術を受けた。９日、２８歳の若さで天国に旅立った。

浦川さんは１９９７年３月７日、東京・葛飾区生まれ。２０１８年３月にプロデビュー。２度目の挑戦となった２０年度の新人王トーナメントで、全日本ライト級新人王を獲得した。２３年１１月の日本同級挑戦者決定戦で三代大訓（横浜光）に判定負け。２４年４月に神足茂利（Ｍ・Ｔ）に６回ＴＫＯ勝ちして再起。同年１０月の日本同級挑戦者決定戦で村上雄大（角海老宝石）に判定負けした。戦績は１０勝（７ＫＯ）４敗。