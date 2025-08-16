◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）

巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」のテレビ中継にゲスト出演。長嶋茂雄さんとの秘話を明かした。

２０１３年、松井氏は長嶋さんとともに国民栄誉賞を受賞。５月５日に東京ドームで授賞式が行われた。同時受賞について松井氏は「正直恐れ多いですね。私自身はむしろ遠慮したいというかそういう気持ちだった」と振り返ったが、長嶋さんから「お前と２人だからうれしいんだ。お前と一緒だからうれしいんだ」と声をかけられて決心がついたと語った。

この日は、授賞式で着用した長嶋さんとおそろいのスーツを着て出演。長嶋さんに作ってもらったそうで、経緯を聞かれると「それ私がおねだりしただけです」と告白。「私が『監督、同じスーツでいきたいんですけど』って言ったら『わかった』って。『じゃあ俺が選んで買ってやる』って」と秘話を語った。

すると、副音声のゲストで出演していた巨人ＯＢ会長を務める中畑清氏が「しっかりしている」とコメント。松井氏が「中畑さんだったら作ってもらえてないですよね。私だから作ってもらえたんです」と笑いながら突っ込むと、中畑氏は「そうだよね、そうだよね」と笑っていた。