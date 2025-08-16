ジェジュン、宮殿のような母校に似合う輝かしい美貌でファンを虜に「母校の英雄」「若返ってる？」【PHOTO】

歌手ジェジュンが母校で唯一無二のオーラを見せた。

【写真】ジェジュン（39）「おじいちゃんになります」

去る8月15日、ジェジュンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「久々に母校に来ると気分が良いな」という文章などを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ジェジュンが母校の公州（コンジュ）情報高等学校を訪れたときに撮られたものである。彼は、宮殿のような立派な校舎を前にコンテンツを撮影したものと思われる。

（写真＝ジェジュンInstagram）

写真のなかのジェジュンは、ベージュのトップスにジーンズとカジュアルな恰好をしている。母校を訪ねたからか気楽な表情を浮かべている。スタイルの良さと輝かしい美貌も印象的だ。

投稿を目にしたファンからは、「母校の英雄ジェジュン」「若返ってる？素敵すぎる」「本当に気分良さそう」といった反応が寄せられていた。

なお、ジェジュンは来る10月より日本ツアー「2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR ‘RE：VERIE’」を開催する予定だ。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc〜en〜CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした7人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。