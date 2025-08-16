¹âÅçÎé»Ò¡¡¡Ö»Õ¾¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²¸¿Í¤ÏÄ¶ÂçÊªÇÐÍ¥¡ÖÏ¢ÍíÀè¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤â½éÉñÂæ¤Ë¤ªÇ¦¤Ó¤Ç¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¹âÅçÎé»Ò¡Ê61¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤Î»Õ¾¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÅç¤Ï25ºÐ¤Ç¿Íµ¤»þÂå·à¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³·¡×¤Î¤ªÄíÈÖ¤È¤·¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ï¡Ö¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤±¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Í¡×¤È¾¾Ê¿¤Î¿äÁ¦¤Ç½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¿CM¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ªÄíÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMC¤Î¡ÖKis¡½My¡½Ft2¡×Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬Æ±ºî¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿µÜ±ÛÀ¡»á¤Ë»öÁ°¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¹âÅç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÎ¢¤ÎÄí±à¤ÇµÜ±Û»á¤Ë±éµ»¤ÎÆÃ·±¤ò¼õ¤±¤¿¤È²ó¸Ü¡£Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¡¢·Î¸Å¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈµÜ±Û»á¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÜ±Û»á¤Ï¹âÅç¤¬¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤«¤éÏÂÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Êâ¤Êý¤ä½êºî¤Ê¤É¤âÅ°Äì»ØÆ³¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¼¡¤Î»Ò¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¾¾Ê¿¤¬¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ëº¬À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾¾Ê¿¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¾Ò²ð¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å±Ç²è¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡×¤ò¸«¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¿Ä¤¬¶¯¤¯»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡´¶Æ°¤¹¤ë¹âÅç¤ËÄáÉÓ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤¤³¤È²ñ¤¦¤Æ¤Ï¤é¤Ø¤ó¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£¹âÅç¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Õ¾¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Ï¢ÍíÀè¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»Õ¾¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØË½¤ì¤óË·¡Ù¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦35Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤â¤¦´èÄ¥¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ·Á¤Ç¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»ä¤Î½éÉñÂæ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢°ì¸À¤â¸À¤ï¤º¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤â¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£·à¾ì¤Ç¤Ï¾¾Ê¿¤¬Íè¤¿¤ÈÂçÁû¤®¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÃµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¾Ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡ÊÇã¤Ã¤Æ¡Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£