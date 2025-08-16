記録的な大雨により甚大な浸水被害を受けた霧島市には、16日も多くのボランティアが集まり、復旧作業が行われました。



霧島市では、今月7日からの大雨により、床上浸水が212件、床下浸水180件発生しました。16日は113人の災害ボランティアが駆け付け、厳しい暑さのなか、被災者の復旧活動を手伝いました。ボランティアたちは、たまった大量の土砂をスコップや重機を使って取り出していました。





（ボランティア）「こっちに実家があるというのもあって、同じ故郷に住んでいる人たちが被災しているので何かできることはないかと参加した」（ボランティア）「いてもたってもいられず、ちょっとでも。たくさんの方がこうやってボランティアで参加しているのをみて、本当に1人1人の力が大きいんだなと改めて思った」一方、最大1万7900戸が断水していた姶良市は、16日朝、ほぼ全ての場所で復旧したということです。姶良市によりますと、今回の断水を受けて、姶良市の全ての世帯を対象に、今月分の水道料金は基本料金だけで、使用した分の料金は徴収しないということです。姶良市は、一日も早い復旧と安定した水の供給のために節水への協力を呼び掛けています。