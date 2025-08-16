ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 香港で双子パンダの誕生日会 香港で双子パンダの誕生日会 香港で双子パンダの誕生日会 2025年8月16日 17時39分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、誕生日のごちそうを食べる「加加」（左）と「得得」。（香港＝新華社記者／朱煒） 【新華社香港8月16日】中国香港特別行政区のテーマパーク「香港海洋公園（オーシャンパーク）」で15日、1歳を迎えた香港生まれの双子のジャイアントパンダ「加加（ジャジャ）」と「得得（ドードー）」の誕生日会が開かれた。１５日、１歳を迎えた「得得」。（香港＝新華社記者／朱煒）１５日、誕生日のごちそうを食べる「加加」。（香港＝新華社記者／朱煒）１５日、１歳を迎えた「加加」（左）と「得得」。（香港＝新華社記者／朱煒）１５日、１歳を迎えた「加加」（右）と「得得」。（香港＝新華社記者／朱煒）１５日、誕生日のごちそうを食べる「加加」（左）と「得得」。（香港＝新華社記者／朱煒）１５日、香港海洋公園で「加加」と「得得」の誕生日を祝う来園客。（香港＝新華社記者／朱煒） リンクをコピーする みんなの感想は？