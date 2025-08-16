トルクが太い1600 低く唸るBシリーズ

ヴィンテージ・ツアーズを主宰する、ハウクス夫妻がオススメするポルトガルのドライブルートは、ペネダ・ジェレス国立公園を経由しドウロ自然公園を巡り、ポンテ・デ・リマへ戻るというもの。翌朝は、スペインの国境を目指すことから始まった。

【画像】完全に同じ2台は存在せず？ MGAとMGB レストモッド仕様と最新EVのサイバースターも 全113枚

西の山岳地帯へ進むほど、人の営みは少なくなる。アイリス・ブルーのMGAは後期の1600で、前期の1500よりトルクが太い。ショートレシオの4速MTを操れば、多少の坂道でも苦労要らず。着座位置が低く、ボディも低く、スピード感はかなり高い。



MGA 1600（1958〜1960年／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

カーブではボディロールが小さくなく、ドア上面へ肘を載せ、身体を支えるというスタイルをすぐに習得した。エンジン音は、4気筒のBシリーズ・ユニットらしく低く唸るよう。迫る岩肌へ反響する。

国境へ向かう途中、アルト・リンドーソ・ダムの竣工で生まれた、巨大な人口湖と出会う。対岸を結ぶ見事な橋を、何本も通過する。

完全に同じ2台は存在しない英製クラシック

景色へ見惚れていると、金属片が転がる音。急いで路肩へ停める。潤滑系の部品がアスファルトへ落ちていたが、オイル漏れはない。後方を走っていたマティス・ハウクス氏が、部品を確認する。MGAのものではないらしい。

確認で停まったのを機会に、マティス・ハウクス氏が乗るシャリオット・レッドのMGAへ乗り換えてみた。運転してきたアイリス・ブルーと異なり、シートのクッションが薄く乗り降りしやすい。



MGA 1600（1958〜1960年／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

Bシリーズ・エンジンには、高圧縮比ヘッドとスポーツマフラーが組まれている。走りはより活発だが、ペダルの動きは渋い。ブレーキは、比較すれば弱い。終戦直後の英国製スポーツカーらしく、完全に同じ2台は存在しない。

スペインを19km走ると、再びポルトガルへ入国。複雑な山岳地形が影響し、ポンテ・デ・リマから目的地の1つ、ペネダ・ジェレス国立公園へ向かう最短ルートなのだとか。使われなくなった国境検問所の建物が、道路脇へ佇んでいた。

低速域で小気味良いMGAにはピッタリ

深い森へ分け入り、道は緩やかな下り。長い直線を、ヘアピンカーブが結んでいる。苔むした木々の間に、遺構や滝が点在している。休憩するのに丁度良い、駐車場や展望台が要所要所に設けられ、観光ルートとしての水準も高い。

国境から国立公園の中心付近にある観光拠点の町までは、13kmほど。きついカーブが多く、止まらず走っても20分以上かかるとか。走りごたえは充分。必要なら、もう一度往復しても構わない。



MGA 1600（1958〜1960年／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ハウクス夫妻はベストルートを知っている。景勝地、ミラドウロ・ヴォルタス・デ・サン・ベントへ続くワインディングへ逸れる。眺望の見事な山頂まで、舗装も素晴らしい。

パワフルなスポーツカーなら、少し手狭かもしれない。道幅は広くなく、ヘアピンカーブが連続している。エンジンは、充分に回せないだろう。低速域で小気味良い、小柄なMGAにはピッタリ。ドライブトレインは平凡でも。

クラシックカーには理想郷のような場所

1時間前まで、景色はジュラシック・パークのようだったが、今はマカロニ・ウエスタンの中へ紛れたよう。200頭ほどの山羊の群れが、MGAの進む道を横切る。牧羊犬が、歩みを急かしてくれる。

連続するカーブを下り、ポウザダ・モステイロ・デ・アマレスという町へ。ここには、ポルトガル最高のワインを提供するホテルがあるそうだ。MGAを運転する筆者は、後ろ髪を引かれながらポンテ・デ・リマへ戻った。



MGA 1600（1958〜1960年／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ペネダ・ジェレス国立公園の絶景へ、心が奪われた。そこへ続く幹線道路にも。小さな脇道で遠回りしても、文句なしの運転体験へ興じれた。出会った対向車は、1時間に2・3台。クラシックカーには、理想郷のような場所だろう。

5台のMGAで旅行者を待つハウクス夫妻

ハウクス夫妻は、5台のMGAを用意して旅行者を待っている。飛行機でポルトガルへ向かえば、喜んで味のあるロードスターを貸し出してくれる。多少の費用、今回は2650ユーロ（約46万円）がかかったが。

見過ごされがちな、ポルトガルの魅力も発見できる。リスボンやポルト、アルガルヴェという名所も悪くないが、クルマ好きならペネダ・ジェレス国立公園までのドライブを体験してみて欲しい。主要な観光地から離れていることが、魅力の鍵だろう。



ヴィンテージ・ツアーズを主宰するハウクス夫妻と筆者（左） マックス・エドレストン（Max Edleston）

確かに、グレートブリテン島からは近くない。アルプス山脈やスコットランドの方が、遥かに訪れやすい。それでも景色は素晴らしく、料理は美味しい。間違いなく、筆者はもう一度戻ってくるはず。

協力：ヴィンテージ・ツアーズ

MGA 1600（1958〜1960年／欧州仕様）のスペック

英国価格：940ポンド（新車時）／4万ポンド（約792万円／現在）以下

生産数：3万1501台

全長：3962mm

全幅：1473mm

全高：1270mm

最高速度：154km/h

0-97km/h加速：13.3秒

燃費：10.6km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：927kg

パワートレイン：直列4気筒1588cc 自然吸気OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：81ps/5600rpm

最大トルク：12.0kg-m/3800rpm

ギアボックス：4速マニュアル（後輪駆動）