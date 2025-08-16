MGAの第二の故郷はポルトガル？

欧州の西、ポルトガル北部での自動車旅行は、英国人にとって困難な計画ではない。フィアット・ディーノ・スパイダーを所有し、ヴィンテージ・ツアーズという新ビジネスを立ち上げたハウクス夫妻は、東欧ブルガリアも負けじと素晴らしいと主張するが。

【画像】完全に同じ2台は存在せず？ MGAとMGB レストモッド仕様と最新EVのサイバースターも 全114枚

そんな旅へ選ぶべきクルマは？という問いに、夫妻は迷わずMGAを推す。グレートブリテン島中南部、アビンドン・オン・テムズ生まれの小さなロードスターは、渋いパブの前が似合う。だが、第二の故郷はポルトガルだと表現したいほど、ハマるらしい。



MGA 1600（1958〜1960年／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

1950年代後半からの10年ほど、同国の市場で英国車は約15％のシェアを占めていた。温暖・乾燥した気候と、気に入ったクルマを長く乗るという文化が掛け合わさり、古いブリティッシュ・スポーツの残存率はかなり高い。

そしてポルトガルには、欧州最高峰のドライブルートが伸びる、ドウロ自然公園がある。ヴィンテージ・ツアーズは、英国製のクラシック・ロードスターを5台購入。この土地での自動車旅行を楽しんでもらうため、レンタルを始めた。

MG Tタイプと似たステアリングの印象

900年の歴史を持つ町、ポルトガル北西のポンテ・デ・リマで、筆者はハウクス夫妻と待ち合わせた。町名の由来となったローマ時代の橋梁へ到着すると、お借りするアイリス・ブルーに塗られたMGA ロードスターが停まっていた。

夫のマティスは、シャリオット・レッドが眩しいMGAに乗っている。出発する前に彼の助手席へ座り、町内の観光名所を案内してもらう。



MGA 1600（1958〜1960年／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

MGAの運転は初めてだった筆者だが、MG TタイプとMGBには乗り慣れている。初見といえそうな部分は殆どない。見た目は後者へ近いが、ステアリングホイールを握ってみると、前者の記憶と重なる。

ステアリングラックは、Tタイプから流用されている。ダイレクトでクイックで、手のひらへ路面の凹凸が鮮明に伝わる。重さの加減も似ている。良くも悪くも、ここまでフロントタイヤを直接的に操っている感覚を得られるモデルは多くない。

短い開発期間 先代から多くの技術を継承

確かに、MGAは先代から多くの技術を継承している。とはいえTタイプの最終仕様、TFのシャシーへ新しいボディを載せただけだと、表現するのは正しくない。

最も大きな違いは、キャビンを囲うようにアウトリガーが伸び、シャシーの上ではなく、内側へドライバーが座るようになったこと。当時のアメリカ人は、「ペリフェラル」とこのフレームを呼んだ。



MGA 1600（1958〜1960年／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

開発期間は短かった。計画は早期に立ち上がったものの、実行は何年も先送りされた。サスペンションはTFと同じ。前側は独立懸架式にコイルスプリングで、技術者のアレック・イシゴニス氏が1938年のサルーン、MG YA用に開発したものだ。

シフトレバーの若干渋い動きは、1950年代らしい。ゲートの間隔が狭く、2速へのシフトダウンは僅かに左側へ力を込めることになるが、傾けすぎるとバックに入ってしまう。少しコツがいるとはいえ、それ以外の変速は難しくない。

ポルトガルの起源を物語る遺跡が点在

町を抜けて、ワイン用のぶどう畑が広がる丘陵地帯へ。アイリス・ブルーのMGAへ、徐々に慣れていく。颯爽と駆るマティスを、問題なく追走できる。

12世紀頃にレオン王国から独立し、ポルトガルの起源となる小国が誕生したのが、この一帯。美しい景色の中に、その歴史を物語る遺跡が点在する。



MGA 1600（1958〜1960年／欧州仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

少し走れば、建国当時に完成したロマネスク様式のブラヴァンス修道院が見えてくる。道沿いに立つ家屋の庭には、中世時代に作られた穀物を備蓄する倉庫、サイロがある。

ポンテ・デ・リマの周辺を巡り、橋のたもとへ戻る。明日には、本格的な自動車旅行が待っている。その前に、地元料理で英気を養わなければ。大皿の肉料理とフライドポテトを、夫妻とシェアさせてもらった。シンプルで美味しい。特にウサギが。

この続きは、MGA 1600で楽園の道へ（2）にて。