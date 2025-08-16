◇明治安田J1リーグ第26節 横浜M―清水（2025年8月16日 IAIスタジアム日本平）

J1で降格圏18位から巻き返しを狙う横浜F・マリノスはアウェーで清水戦に臨む。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。同戦に勝利し、勝ち点差3の17位・湘南がFC東京戦に敗れれば得失点差で上回り、降格圏から脱出となる。

横浜Mは前節・東京V戦から中6日で迎え、先発7人変更で臨む。大島秀夫監督（45）はイスラエル代表FWディーン・デイビッドを加入後初先発で起用。イングランド3部カーディフから完全移籍で加入し、23年以来約1年半ぶりに古巣へ戻った角田涼太朗（26）も復帰後初先発に名を連ねた。

2試合ぶり白星で4月9日の川崎F戦以来約4カ月ぶりの降格圏脱出を目指す。

▽横浜M先発メンバー

【GK】朴一圭

【DF】ジェイソン・キニョーネス、加藤蓮、角田涼太朗、松原健

【MF】渡辺皓太、喜田拓也、植中朝日

【FW】ヤン・マテウス、宮市亮、ディーン・デイビッド

▽ベンチスタート

【GK】飯倉大樹

【MF】天野純、山根陸、松村晃助、ジャン・クルード、山村和也

【FW】井上健太、 ユーリ・アラウージョ、谷村海那