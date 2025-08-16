米露首脳会談をめぐりアメリカメディアからは、「プーチン大統領が勝利した」との見方も出ています。今後の停戦交渉の行方はどうなるのでしょうか。モスクワから中継です。

プーチン大統領はトランプ氏による追加制裁を回避できたことで、ウクライナへの攻勢をさらに強めるものとみられます。停戦への道筋は不透明感が増しています。

プーチン大統領にとって今回の首脳会談は、国際社会に存在感をアピールする絶好の機会となりました。ロシア外務省の報道官は“プーチン大統領がレッドカーペットで出迎えを受けた”と強調し、国際的孤立は過去のものだとアピールしています。ウクライナ侵攻をめぐっても、トランプ氏の懐柔に成功し、大きな成果があったといえます。

──ウクライナ侵攻をめぐる今後のプーチン大統領の戦略はどういったものでしょうか？

軍事的勝利で、ウクライナを降伏に追い込む方針に変わりはないとみられます。

ロシア軍は今、ウクライナ東部ドネツク州で攻勢を強めていて、プーチン大統領には今、停戦に応じる動機はありません。

トランプ氏が求めるゼレンスキー大統領を含めた三者会談も応じる考えはなく、引き続きアメリカとの協議を続ける構えです。