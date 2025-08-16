『ダレハナ夏祭り2025〜“ザワザワ”サマー』に出演した山崎怜奈 （C）ORICON NewS inc.

　TOKYO FM『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木　後1：00）恒例の夏のイベント『ダレハナ夏祭り2025〜“ザワザワ”サマー』が16日、大田区民ホール・アプリコにて行われた。

【集合ショット】超豪華！『ダレハナ夏祭り2025』の模様

　出演者たちが即興で昼のFMを届けていく「ザワザワ！らじおごっこ」では、パーソナリティー：菅井友香、アシスタント：ダウ90000・上原、ディレクター：ダウ90000・蓮見、中継レポーター：ダウ90000・飯原、ショッピングキャスター：花澤香菜、ゲスト；山崎怜奈、交通情報センター：ダウ90000吉原という布陣で挑戦。

　即興ならではの展開もありながら、この日限りの内容で、会場を沸かせた。コーナー終わりに、乃木坂46「ガールズルール」が流れると、生放送を終えて駆けつけたグランジ・遠山大輔、潮紗理菜が登場した。遠山が盛り上げる中、山崎、菅井、潮による「ガールズルール」が実現した。

　その後、夜のFMという設定で「ザワザワ！らじおごっこ」を実施。パーソナリティーA：ダウ90000園田、パーソナリティーB：潮紗理菜、ディレクター：遠山大輔、プロデューサー：ダウ90000忽那、リスナーA：ダウ90000道上、リスナーB：ダウ90000中島という顔ぶれとなった。