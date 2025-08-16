ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤óÄÉÅé»î¹çÀ©¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¡£´¶¼Õ¤·¤¿¤¤£±Æü¡×´°¾¡±é¤¸¤¿¥Ê¥¤¥ó¾Î»¿¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿´¶¯¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤Ê¤È¡×
¡¡¡Öµð¿Í£°¡Ý£³ºå¿À¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤òºå¿À¤¬À©¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò£²¤Ä¸º¤é¤·¤Æ¡Ö£²£´¡×¤È¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾å¤Ï£±£²£³µå¤Çº£µ¨£³ÅÙÌÜ¡¢µð¿ÍÀï¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë´°Éõ¾¡Íø¤Ç¡¢¼«¿È£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î£²·å¾¡Íø¤òÃ£À®¡£ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Ë¿¹²¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë£±£·¹æ£²¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¡£»°²ó¤Ë¤Ï£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÂç»³¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¥²¡¼¥à¤ò°ì½ï¤Ë¡¢¤·¤«¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤£±Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´°¾¡¤ò±é¤¸¤¿¥Ê¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡¢¿´¶¯¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¡£Â¼¾å¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º´Æ£¤ÎµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¤ÏºÍÌÚ¤¬ÀèÈ¯¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤µ¤ó¤Î°ÕÃÏ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÀÆü¤ÏºÍÌÚ¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²¡¼¥à¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸«¿ø¤¨¤¿¡£