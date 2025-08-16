【ダレハナ夏祭り】オープニングから豪華！菅井友香「危なっかしい計画」にタオル舞う
TOKYO FM『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木 後1：00）恒例の夏のイベント『ダレハナ夏祭り2025〜“ザワザワ”サマー』が16日、大田区民ホール・アプリコにて行われた。
【集合ショット】超豪華！『ダレハナ夏祭り2025』の模様
冒頭、山崎がひとりで登場すると「きょうはステキなゲストのみなさんと楽しんでいきますので、みなさんも楽しんでくださいねー」と呼びかけ、aiko「花火」をステージいっぱい使って歌い上げた。改めて会場のファンから声援が送られる中、山崎は「ようこそ！すごい人！ありがとうございます！始まっちゃったよ。去年を上回る規模で、無事に開催できまして…。うれしいね。なんと、きょう10代から70代まで来ております」と呼びかけた。
その後、ゲストの花澤香菜が登場し、PUFFY「渚にまつわるエトセトラ」を歌唱。その後は、山崎とピタリと寄り添いながら「緊張したよねー。すごいね、こんなにいっぱい…。ダレハナ夏祭りには初回に（出演…。すごいね、楽しみだね！」と顔をほころばせた。
続けて登場した菅井友香が、欅坂46「危なっかしい計画」を歌うと、会場からはどよめきと歓声が。ファンたちもタオルを回して声援を送った。菅井は、歌唱後に「みなさんちゃんと持ってきてくださって、なんて温かい方たちなんだろうって。まさかまさか、れなちと一緒に歌うことができるとは」と感慨深げ。
ダウ90000は、会場とのコール＆レスポンスも楽しみながら、小泉今日子「学園天国」をパフォーマンス。山崎から蓮見へ「リハーサルの時も、ひとりだけスカしていた」とのイジりもさく裂する中、蓮見が「出順、変ですって！プロ3連発の後に」と切り返すなど、和やかな幕開けとなった。
【集合ショット】超豪華！『ダレハナ夏祭り2025』の模様
冒頭、山崎がひとりで登場すると「きょうはステキなゲストのみなさんと楽しんでいきますので、みなさんも楽しんでくださいねー」と呼びかけ、aiko「花火」をステージいっぱい使って歌い上げた。改めて会場のファンから声援が送られる中、山崎は「ようこそ！すごい人！ありがとうございます！始まっちゃったよ。去年を上回る規模で、無事に開催できまして…。うれしいね。なんと、きょう10代から70代まで来ております」と呼びかけた。
続けて登場した菅井友香が、欅坂46「危なっかしい計画」を歌うと、会場からはどよめきと歓声が。ファンたちもタオルを回して声援を送った。菅井は、歌唱後に「みなさんちゃんと持ってきてくださって、なんて温かい方たちなんだろうって。まさかまさか、れなちと一緒に歌うことができるとは」と感慨深げ。
ダウ90000は、会場とのコール＆レスポンスも楽しみながら、小泉今日子「学園天国」をパフォーマンス。山崎から蓮見へ「リハーサルの時も、ひとりだけスカしていた」とのイジりもさく裂する中、蓮見が「出順、変ですって！プロ3連発の後に」と切り返すなど、和やかな幕開けとなった。