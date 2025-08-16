バドミントンの世界ナンバーワンを決める世界選手権（25日開幕、フランス・パリ）に向けて16日、都内で合宿している日本代表が練習を公開した。

女子シングルスで初出場の日本女王・宮崎友花（18・ACT SAIKYO）は「具体的な目標は、ないんですけどとりあえず1試合1試合」と話した。世界ジュニアの元チャンピオンでもある宮崎は昨年、高校3年生で全日本総合選手権を制した。「今までは思い切って向かう試合が多かったんですけど、今は球も読まれたりして相手に良いペースをつかまれることが多い」と自分の球に迷いが出てきたことを吐露。それでも「もうちょっと勇気をもって、思いきって打って自分らしいプレーができたらいいな」とあどけない表情で語った。

あす17日は19歳の誕生日とあってケーキをプレゼントされた宮崎。「18歳のままでもいいんですけど…」と言いながらも「もう一つ大人になるっていうことで、去年よりも自立して親とかにも頼らないように…自分でしっかりお金関係とかも」と報道陣を笑わせた。最後はしっかり「バドミントンも頑張りたいと思います」と意気込んだ。

世界ランク8位の宮崎は初戦、同57位のネスリハン・アリン（31・トルコ）と対戦する。