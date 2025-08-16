14日にZepp DiverCity （TOKYO）で開催した「LIVE TOUR 2025『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』」東京公演をもって芸能界を引退した、元モーニング娘。の道重さゆみさん（36）が、16日までに、アメーバブログを更新。便箋12枚に思いをつづった直筆の手紙を公開した。

14日の日付が入れられた手紙には「私を愛してくれた全てのみなさんへ」のタイトルで「本当は、お手紙ではなくて、いつもみたいに普通に話したかったけど、伝えたい気持ちをちゃんと言えなかったらどうしよう、後悔したらどうしようって、どんどん不安になってしまって、今の私にはそれができなくなってしまいました。だから、ものすごく悩んだけど、どうしても後悔したくなくて、最後、私の気持ちを手紙にさせてもらいました。ごめんなさい」と吐露。

そして「ソロ活動をはじめて、約8年半。今の私のまわりには、「天才」がたくさんいてくれています。「天才道重 道重さゆみちゃんは、天才。」ってTシャツを作ったりもしたけど、あれ本当は、『道重さゆみちゃんのまわりは、天才。』なんです」とつづり、「私のことを輝かせてくれた方」への感謝をつづった。

「そして、私の曲は『神曲』だらけです」とし、「自分の曲は、人生の『宝物』であり、そして、人生の『お守り』です」と明かした。

そしてファンへの思いを吐露。「今の私は、みんなが作ってくれた私です。だから、私が私でいる限り、もうそれは、今後ずーっとみんなが近くにいてくれてるってことと一緒っていうか、みんなが作ってくれた私だから、私が変わらず、真っ直ぐ生きれば、ずーっとみんなと一緒にいられる気がして。だから、私は、これからもずっと、みんなが作ってくれた大好きな道重さゆみのまま、ちゃんと、ちゃんと生きて、生きて、生きまくっちゃいます」と打ち明けた。

そして「みんな、私より私を愛してくれて、ありがとう。みんなが、私のこと、私より愛してくれたように、私も、みんなのこと、めちゃくちゃ好きだから、みんなよりみんなのこと、愛してると思います。やっぱり、全部一緒だね。みんなは変な人だけど、私も変な人だね。それも、全部一緒。こんな最幸な関係性になれたこと、みんなとだからだね。本当に、ありがとう。『ありがとう』も『大好き』も、何回言っても足りないし、伝えきれないけど、だけど、本当にありがとう。大好きです」と思いをつづり、結んだ。