好き＆行ってみたい「東京都の星空スポット」ランキング！ 2位「奥多摩湖」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、8月7〜12日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「関東地方の星空スポット」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「東京都の星空スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「湖面に映る時もあって2倍楽しめるから」（40代女性／神奈川県）、「奥多摩湖ダムサイドパーキングから見ると、都心とは比較にならないほどの星空を見ることができるから」（50代男性／広島県）、「周りに人工的な光が一切無いので星空がきれいに見えますし、周りが自然に囲まれているので自然が創り出した美しい景色が楽しめると思いました。東京都でものんびり過ごせる場所だと思うので、一度綺麗な星空を見に行ってみたいです」（30代男性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「山頂からの見晴らしも良く、満天の星空を楽しみながら静かな時間を過ごせる」（30代女性／神奈川県）、「前に友達と行ったことがあります。休日で人が多くて驚いたのを今でも覚えています。ただそれ以上に高尾山の自然の豊かさに圧倒されてそれ以来大好きな場所になりました。また登山初心者の私でも楽しみながら登山できました」（30代男性／埼玉県）、「山頂は空がひらけており、また見る角度によっては街の明るさも気にならず空が綺麗に見える」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、好き＆行ってみたい「東京都の星空スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：奥多摩湖／60票東京都の西部に位置し、自然豊かな奥多摩エリアにある奥多摩湖。湖畔の静けさと澄んだ空気が魅力で、都内とは思えないような星空を楽しめるスポットとして人気です。四季折々の景観も美しく、夜には満天の星が湖面に映り込む幻想的な風景が広がります。
1位：高尾山／75票都心からアクセスしやすく、観光地としても有名な高尾山が1位に輝きました。標高599mながらも、空気が澄んでおり、夜には多くの星が見えるスポットとして知られています。ナイトハイクや展望台からの星空観賞が人気で、自然と都市の両方を感じられる貴重な場所です。
回答者からは「山頂からの見晴らしも良く、満天の星空を楽しみながら静かな時間を過ごせる」（30代女性／神奈川県）、「前に友達と行ったことがあります。休日で人が多くて驚いたのを今でも覚えています。ただそれ以上に高尾山の自然の豊かさに圧倒されてそれ以来大好きな場所になりました。また登山初心者の私でも楽しみながら登山できました」（30代男性／埼玉県）、「山頂は空がひらけており、また見る角度によっては街の明るさも気にならず空が綺麗に見える」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)