¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦ÀÊ´¬à¶Ë°¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÆþ¤ê!?á¥ÉÇ÷ÎÏ4¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡Ö¤â¤¦Àµ¼°¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎÉ¤¤¤«¤â¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤À¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¾Ð¾Ð¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¶Ë°¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¤ª¥á¥ó¥Æ¤·¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎG1¤Ø!!House of torture¤ÎevilÍÍ,¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤µ¤ó,Don Fale¤µ¤ó¤È¤´°§»¢¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿!!¤ß¤ó¤Ê¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ!¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¨¤°¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ï¡£Åì¶¿¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤è¡£¥Õ¥¡¥ì160¥¥í¤è!¤ªÉ±ÍÍ¤À¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¾Ð¾Ð¡£»ß¤Þ¤é¤Ì¡¢¥Ï¥¦¥¹¥ª¥Ö¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¤ÎÀª¤¤!¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢evil¤Ë¤Ï¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤Û¤·¡¼!!!¡×¤È¡¢14Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹à¿¿²Æ¤ÎºÇ¶¯Àï»Î·èÄêÀïá¡ÖG1 CLIMAX 35¡×¤ò´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖHouse of torture(¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼)¡×¤ÎEVIL¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¤½¤ì¤¾¤ì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢SHO¤Î¡Ö»ä¤ÏÅÄ¼Ë¼Ô¤Ç¤¹¡×¥¿¥ª¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦Àµ¼°¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎÉ¤¤¤«¤â¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£