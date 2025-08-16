◆ソフトバンク2―7ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）

前日15日まで本拠地13連勝中だったソフトバンクが最下位のロッテに大敗し、本拠地での連勝がストップした。

先発の有原航平は初回、先頭の藤原恭大に右前打で出塁されると続く西川史礁の打席で二盗を許し、西川に中前適時打を打たれて1点を先制された。

5月16日の楽天戦（みずほペイペイドーム）で2失点して以来3カ月ぶりに初回に失点した有原は、続く2回もロッテ打線に5本の長短打を集中され一挙5点を失った。3回こそようやく無失点で切り抜けたものの、4回にも2死三塁から安田尚憲に右翼線へ適時二塁打を浴び今季ワーストタイとなる7失点目。この回限りでマウンドを降り、4回11安打7失点KOとなった。

打線はロッテ先発の小島和哉からチャンスこそつくるものの、あと1本が出ず5回まで無得点が続いた。7点のビハインドの6回に山川穂高が2試合連続となる19号ソロを放ちようやく1点を返すと、8回には野村勇が11号ソロを放ち5点差とした。それでも小島に8回2失点の好投を許し、本拠地14連勝はならなかった。