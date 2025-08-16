à¥À¥Ö¥ëÄ¹ÃËá¤È5¥·¥ç¥Ã¥È¡ªºÆ¡¹º§¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×à¥ì¥¢á¤Ê²ÈÂ²½¸¹ç¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡ÖÅì¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤ÊÍ¥½¨¤À¤Í¤¨¡×¡Ö°äÅÁ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×
¤«¤È¤¦¤«¤º»Ò¤È¤ÎÄ¹ÃË¡ßºÆ¡¹º§¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿7ºÐÄ¹ÃË¤é
¡¡¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×(67)=µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô=¤ÎÄ¹ÃË¤¬à¥ì¥¢á¤Ê²ÈÂ²½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉã¡¢¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡¢¾ç(¤¸¤ç¤¦)·¯¡¢¤æ¤¤¡¢ËÍ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤´ÈÓ¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åì¹ñ¸¶¤È½÷Í¥¡¦¤«¤È¤¦¤«¤º»Ò(67)¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹ÃË¡¦²ÃÆ£¼é¤µ¤ó¡£Éã¡¦Åì¹ñ¸¶¤¬2014Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿É×¿Í¡¢Â©»Ò¡¦±Ñ¥Î¾ç(¤Ò¤Ç¤Î¤¸¤ç¤¦¡¢7)¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¼é¤µ¤ó¤ÎÉ×¿Í¤¬¿©»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡7ºÐ¤Ç±Ñ¸¡½à2µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿±Ñ¥Î¾ç¤µ¤ó¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö²ÈÂ²¤Î²ñÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼é¤µ¤ó¤Ï¡¢Î©¶µÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¿¥¦¥óÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¤¿½¨ºÍ¤ÇÌîÂ¼Áí¸¦¤Ê¤É¤Ø¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤«¤éµÜºê¤Ë°Ü½»¤·¡¢Éã¤Î³èÆ°¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÅì¹ñ¸¶»á¤â¸¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤ÊÍ¥½¨¤À¤Í¤¨¡×¡Ö°äÅÁ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡ÖÅì¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡×¡ÖÄï¤µ¤ó¡¢±Ñ¸¡½à2µéÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬Â·¤¦¤È¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö»ä¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì¹ñ¸¶¤Ï1985Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊÒÊ¿¤¤è¤ß¤È·ëº§¡£89Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢90Ç¯¤Ë¤«¤È¤¦¤«¤º¤³¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£2006Ç¯¤ËÎ¥º§¸å¡¢14Ç¯¤Ë20ºÐ²¼¤Î°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£