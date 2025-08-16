◇第107回全国高校野球選手権大会（16日、甲子園球場）

全国高校野球選手権大会は16日、3回戦の4試合が行われました。

日大三（西東京）は序盤から試合を優位に進め、高川学園（山口）を下して7年ぶりのベスト8入りを決めました。1点を追う1回裏、打者一巡の猛攻で5得点し逆転。その後も得点を加え15安打9得点と打線が力を発揮しました。敗れた高川学園は初の準々決勝進出とはなりませんでした。

山梨学院（山梨）は岡山学芸館（岡山）を投打に圧倒し、夏の甲子園では初のベスト8進出を果たしました。初回に4番・横山悠選手（3年）のタイムリー2ベースで先制すると、5回にはヒット6本の集中打で一挙6得点するなど、計17安打14得点。投手陣は岡山学芸館打線にヒットを2本しか許さず、3投手のリレーで完封しました。岡山学芸館は2年続けて3回戦で涙をのみました。

京都国際（京都）は尽誠学園（香川）に逆転勝利しました。1点を追う8回、2アウト2、3塁で小川礼斗選手（2年）がタイムリーを放って逆転に成功。このリードを6回からリリーフした西村一毅投手（3年）が無失点で尽誠学園の反撃を許しませんでした。なお試合後に行われた抽選の結果、京都国際は準々決勝で山梨学院との対戦が決まりました。

関東第一（東東京）は創成館（長崎）と終盤まで接戦となりましたが競り勝ちました。3回、1アウト満塁から坂本慎太郎投手（3年）のタイムリーで2点を先行。9回にも2点を加えると、石田暖瀬投手（3年）と坂本投手が創成館の反撃を1点に抑え準々決勝に駒を進めました。敗れた創成館は8回の攻撃で2アウト2、3塁と逆転のチャンスを迎えましたが、あと1本が出ませんでした。

大会12日目の17日は、3回戦の4試合が行われベスト8が出そろいます。仙台育英（宮城）は沖縄尚学（沖縄）と、横浜（神奈川）は津田学園（三重）と対戦。東洋大姫路（兵庫）は西日本短大付（福岡）と、明豊（大分）は県岐阜商（岐阜）との試合に臨みます。

▽16日の結果

〈3回戦〉

日大三（西東京）9-4高川学園（山口）

山梨学院（山梨）14-0岡山学芸館（岡山）

京都国際（京都）3-2尽誠学園（香川）

関東第一（東東京）4-1創成館（長崎）

▽17日の日程〈3回戦〉仙台育英（宮城）vs沖縄尚学（沖縄）横浜（神奈川）vs津田学園（三重）東洋大姫路（兵庫）vs西日本短大付（福岡）明豊（大分）vs県岐阜商（岐阜）