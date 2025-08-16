将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第2試合、チーム藤井 対 チーム菅井が8月16日に始まった。第1局はチーム藤井が古賀悠聖六段（24）、チーム菅井は藤本渚六段（20）のカードに決定。決勝進出に向けて好スタートを切るのはどちらか、初戦の星のゆくえに大注目が集まっている。

藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）率いるチーム藤井は、予選Bリーグ1回戦でチーム天彦に勝利。さらに、チーム永瀬を破って1位通過を決めた。一方、菅井竜也八段（33）が主将を務めるチーム菅井は、予選Aリーグ1回戦で前年覇者のチーム稲葉に敗れたが、その後にチーム伊藤、2位決定戦でチーム稲葉にリベンジを果たし本戦へと進んだ。

両軍ともに“ポイントゲッター”を投入。第1局を担った古賀六段は、「大事な初戦ですので精一杯頑張りたい」。対する藤本六段は「（古賀六段とは）公式戦では1勝1敗。慣れ親しんだ戦法で、良い将棋を指せるように頑張りたい」と意気込みを語っていた。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。

（ABEMA/将棋チャンネルより）